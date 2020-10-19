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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye tebrik mesajı

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Giriş: 19.10.2020 10:11
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’nin kuruluşunun 8. yıl dönümü nedeniyle partinin eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’a kutlama mesajı gönderdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kuruluşunun sekizinci yıl dönümü için bir kutlama mesaj gönderdi. Partinin eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'a hitaben ayrı ayrı gönderilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Partinizin kuruluşunun 8. yıl dönümü kutlamasına davetinize çok teşekkür ederim. Adalete olan özlemimizin giderek arttığı bu günlerde ülkemiz demokrasisine katkı sunacağınız çalışmalarda başarılar diliyor, kuruluş yıl dönümünüzü kutluyorum. Sizin nezdinizde tüm parti yöneticilerine, üyelerinize ve katılan tüm konuklara selam ve saygılarımı sunuyorum."

KILIÇDAROĞLU: DEMİRTAŞ BU İDDİANAMELERİ ŞEREF MADALYASI OLARAK TAKACAK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan hüküm giyen ve pek çok dosyadan yargılanan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'masum' olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu, 'Selahattin Demirtaş bütün bu iddianameleri şeref madalyası olarak taşıyacak' dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye tebrik mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye tebrik mesajı
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