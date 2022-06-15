15 Haziran 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP medyasına gözdağı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında FETÖ ve HDP'nin de destek verdiği sözde Adalet Yürüyüşü’nden bahsederken duygulandı. Ana muhalefet liderinin temiz siyaset vurgulu konuşması önceki tartışılan açıklamalarını akıllara getirirken CHP medyasına yönelik üstü kapalı göndermeleri de dikkat çekti.