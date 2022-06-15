Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP medyasına gözdağı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında FETÖ ve HDP'nin de destek verdiği sözde Adalet Yürüyüşü’nden bahsederken duygulandı. Ana muhalefet liderinin temiz siyaset vurgulu konuşması önceki tartışılan açıklamalarını akıllara getirirken CHP medyasına yönelik üstü kapalı göndermeleri de dikkat çekti.

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