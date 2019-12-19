19 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
19.12.2019

Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende protesto şoku!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi “Komşu Masa” açılış törenine katıldı. Belediye önünde gerçekleşen törende güvenlikler görevlilerini atlatarak sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görevlileri ve korumalar müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi "Komşu Masa" açılış törenine katıldı.

Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA PROTESTO ŞOKU

Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görevlileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı.

Pankart açılamadığı için üzerinde ne yazdığı görülmedi.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Ahmet Ahmet

Şu bayana yaptıklarına bakın birde kadın haklarından bahsederler.Yazıklar olsun size....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.12.2019 15:37
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende protesto şoku!
Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende protesto şoku!
CHP'li vekil terörist Hafter'e sahip çıktı
CHP'li vekil terörist Hafter'e sahip çıktı
Libya heyeti belli oldu
Libya heyeti belli oldu
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
Erdoğan: Bu iş öyle lafla olmaz
Erdoğan: Bu iş öyle lafla olmaz
Büyükada'daki çukurların gizemi çözüldü
Büyükada'daki çukurların gizemi çözüldü
Büyükada'da karantina paniği! Giriş çıkışlar durduruldu
Büyükada'da karantina paniği! Giriş çıkışlar durduruldu
Erdoğan açıkladı: İslami finans...
Erdoğan açıkladı: İslami finans...
İmamoğlu skandalının görüntüleri ortaya çıktı
İmamoğlu skandalının görüntüleri ortaya çıktı
Erdoğan ile Ruhani'den Malezya'da kritik zirve
Erdoğan ile Ruhani'den Malezya'da kritik zirve
Başkan Erdoğan'dan kritik zirvede önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan kritik zirvede önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan salona böyle geldi
Başkan Erdoğan salona böyle geldi
Daha Fazla Video Göster