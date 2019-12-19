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19.12.2019
Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende protesto şoku!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi “Komşu Masa” açılış törenine katıldı. Belediye önünde gerçekleşen törende güvenlikler görevlilerini atlatarak sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görevlileri ve korumalar müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi "Komşu Masa" açılış törenine katıldı.
Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katıldı.
KILIÇDAROĞLU'NA PROTESTO ŞOKU
Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görevlileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı.
Pankart açılamadığı için üzerinde ne yazdığı görülmedi.
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Şu bayana yaptıklarına bakın birde kadın haklarından bahsederler.Yazıklar olsun size....
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