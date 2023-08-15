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Kemal Kılıçdaroğlu'na boyun eğerek İstanbul'a mahkum kalan Ekrem İmamoğlu'nun 2028 planı: Tavşan aday formülünü açık etti

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Giriş: 15.08.2023 16:22
CHP'de "Değişim" çıkışıyla parti içinde koltuk kavgasının fitilini ateşleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmen havlu attı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyen İmamoğlu, İstanbul'a mühürlendiğini ifade ederek yeniden İBB Başkanlığına adaylığını koydu. Yol haritasını açıkladıktan sonra "Kurultay'da Özgür Özel'i destekleyecek misiniz?" sorusuna yanıt veren İmamoğlu, Özel'i "geçmişi tertemiz" olarak tanımlarken, Kılıçdaroğlu'na "temiz geçmiş" söylemi üzerinden de laf çarptı. İmamoğlu, Özgür Özel'e üstü kapalı desteğini ifade ederek 2028 öncesi "tavşan aday" formülünü de açık etti.
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