15 Ağustos 2022, Pazartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu'dan "kaptan benim" mesajı! 6'lı masaya fotoğraflı mesaj
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 21 Ağustos'ta yapılacak 6'lı masa toplantısı öncesi sosyal medya hesabından kaptan şapkası taktığı fotoğrafını paylaştı. Ana muhalefet liderinin dikkat çeken paylaşımı ittifak ortaklarına ''masanın kaptanı benim'' mesajı olarak yorumlandı.