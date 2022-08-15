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Kemal Kılıçdaroğlu'dan "kaptan benim" mesajı! 6'lı masaya fotoğraflı mesaj

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Giriş: 15.08.2022 09:56
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 21 Ağustos'ta yapılacak 6'lı masa toplantısı öncesi sosyal medya hesabından kaptan şapkası taktığı fotoğrafını paylaştı. Ana muhalefet liderinin dikkat çeken paylaşımı ittifak ortaklarına ''masanın kaptanı benim'' mesajı olarak yorumlandı.
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Kılıçdaroğlu’dan kaptan benim mesajı
Kılıçdaroğlu'dan "kaptan benim" mesajı
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