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Kemal Kılıçdaroğlu’dan bir skandal daha: Terörist övücü Merdan Yanardağ’a selam gönderdi! “Ellerindeki meşale ile…”

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Giriş: 17.09.2023 00:10
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda terörist sevicilerin yanında olduğunu bir kez daha ispatladı. Daha önce teröristbaşı Öcalan’a övgüler yağdırarak serbest bırakılması çağrısında bulunan sözde gazeteci Merdan Yanardağ’a Kılıçdaroğlu selam gönderdi. CHP lideri konuşmasında “aydın” olarak nitelendirdiği terörist övücü için skandal sözlere imza attı.
Kılıçdaroğlu terörist övücüye selam gönderdi!
Kılıçdaroğlu terörist övücüye selam gönderdi!
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