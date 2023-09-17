Kemal Kılıçdaroğlu’dan bir skandal daha: Terörist övücü Merdan Yanardağ’a selam gönderdi! “Ellerindeki meşale ile…”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda terörist sevicilerin yanında olduğunu bir kez daha ispatladı. Daha önce teröristbaşı Öcalan’a övgüler yağdırarak serbest bırakılması çağrısında bulunan sözde gazeteci Merdan Yanardağ’a Kılıçdaroğlu selam gönderdi. CHP lideri konuşmasında “aydın” olarak nitelendirdiği terörist övücü için skandal sözlere imza attı.