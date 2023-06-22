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Kemal Kılıçdaroğlu yine esip gürlüyor! CHP'nin sahte demokrasi mesajları... Özcan partiden bugün ihraç edildi

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Giriş: 22.06.2023 20:51
CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen ve 10 gün önce cezası biten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez "kesin ihraç" istemiyle bir kez daha disipline sevk edildi. Gelişme üzerine Özcan, "BAŞKALDIRIYORUM" diyerek Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP fondaşı Tele1'de canlı yayın sırasında konuyla bağlantılı skandal açıklamlara imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz her türlü eleştiriye açık olan bir partiyiz. Herkes düşüncesini özgürce ifade edebilir." diyerek, sanki bugün düşüncesini ifade eden parti üyesini ihraç etmemiş gibi kamuoyuna yine yalan demokrasi mesajları verdi.
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