Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay'ı ve yerel seçimlerin ardından ilk kez konuştu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeniden genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna delegeyi işaret ederek "Eğer yeniden genel başkan adayı gösterirlerse o zaman en cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz." yanıtını verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN