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Kemal Kılıçdaroğlu yalanladı gençler sesini dinletti! Çelişkili sözler, çelişkili cevaplar

A Haber
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Giriş: 26.05.2023 10:20
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YouTube'da yayın yapan bir programın konuğuydu. Gençlerle bir araya geldi. Öyle sorular geldi ki Kılıçdaroğlu ne diyeceğini bilemedi. Her soruyu yalanlama yoluna gitti, "Ben öyle bir şey söylemedim" dedi. Ama gençler hazırlıklıydı. Kılıçdaroğlu'nun eski sözlerini, internetten bulup izlettiler.
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