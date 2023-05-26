Kemal Kılıçdaroğlu yalanladı gençler sesini dinletti! Çelişkili sözler, çelişkili cevaplar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YouTube'da yayın yapan bir programın konuğuydu. Gençlerle bir araya geldi. Öyle sorular geldi ki Kılıçdaroğlu ne diyeceğini bilemedi. Her soruyu yalanlama yoluna gitti, "Ben öyle bir şey söylemedim" dedi. Ama gençler hazırlıklıydı. Kılıçdaroğlu'nun eski sözlerini, internetten bulup izlettiler.

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