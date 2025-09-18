CHP'nin önümüzdeki süreçte takvimi kurultaylarla doldu. CHP bu pazar olağanüstü kurultaya gidiyor. Pazar günü Özgür Özel yönetimi için güven oylaması yapılacak. Ama bir delege Ankaya YSK İlçe Başkanlığı'na iptal başvurusu yaptı ancak başvuru reddedildi. Gözler de bir yandan "Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel görüşür mü?" sorusunda. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

