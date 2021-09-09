09 Eylül 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ne görüştü? Adaylık tartışması Millet İttifakı'nda kırılma yaratır mı?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hafta sonu İstanbul'da dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu ve Akşener, ne görüştü? Millet İttifakı'nda sorun mu var? Adaylık tartışması kırılma yaratır mı? O kahvaltının perde arkasını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.