02 Mayıs 2023, Salı
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Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun Van mitinginde PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin flamaları sallandı
6'lı koalisyon masasının ortak adayı olarak açıklandıktan sonra ilk iş olarak Kandil'in siyasi uzantısı olan HDP'ye koşan ve onların da desteğini alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, HDP meydanlarda da destek vermeye başladı. Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun Van'da yaptığı mitingde PKK'nın siyasi uzantılarının bayrakları sallandı.