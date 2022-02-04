Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında yeni kriz mi? Birbirlerini yalanladılar, Hangisi doğru söylüyor?

CHP'de uzun süredir Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan gerilim tırmanıyor.. İstanbul'u günlerce kara esir eden başarısız afet yönetimi ve üzerine o sırada İngiliz diplomatla lüks bir restoranda yemekte olmasıyla gündemde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Başkanımın benim yediğim yemekten haberi yok” dedi. Ondan 2 gün sonra bir TV kanalına konuşan Kılıçdaroğlu ise İngiliz büyükelçi ile balıkça buluşmasından haberinin olduğunu söyledi.... kim doğru söylüyor…

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