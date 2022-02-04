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Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında yeni kriz mi? Birbirlerini yalanladılar, Hangisi doğru söylüyor?

A Haber
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Giriş: 04.02.2022 17:04
CHP'de uzun süredir Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan gerilim tırmanıyor.. İstanbul'u günlerce kara esir eden başarısız afet yönetimi ve üzerine o sırada İngiliz diplomatla lüks bir restoranda yemekte olmasıyla gündemde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Başkanımın benim yediğim yemekten haberi yok” dedi. Ondan 2 gün sonra bir TV kanalına konuşan Kılıçdaroğlu ise İngiliz büyükelçi ile balıkça buluşmasından haberinin olduğunu söyledi.... kim doğru söylüyor…
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