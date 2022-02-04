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Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında yeni kriz mi? Birbirlerini yalanladılar.

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2022 11:44
CHP'de uzun süredir Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan gerilim tırmanıyor. Kılıçdaroğlu katıldığı bir televiyon kanalında, İmamoğlu'nun İngiliz büyükelçi ile balıkça buluşmasından haberinin olduğunu söyledi. İmamoğlu ise İngiliz elçi ile yemek randevusundan Kılıçdaroğlu'nun haberi var mı? sorusuna "Benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin" diyerek CHP liderinin haberinin olmadığını söylemişti. İki tarafında adeta birbirine boşa çıkaran açıklamaları sosyal medyada "Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na gözüm üzerinde" mesajını verdi şeklinde yorumlandı.
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