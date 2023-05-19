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Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin PKK-HDP ile ilişkileri

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Giriş: 19.05.2023 00:12
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde içinde HDPKK'nın da yer aldığı 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörü öven, destekleyen ve onlara güç veren söylemlerini bir kez daha akıllara getirdi. Bir taraftan "Bir numaralı ülkücü benim, milliyetçi de benim" mesajı veren ve onlarca açıklamasında PKK'yı meşrulaştırmaya çalışan Kılıçdaroğlu, HDP'li isimlerle ele ele girdiği seçimlerde Türkiye'nin milli güvenlik sorunu haline dönüştü. Daha önce de "YPG bize mi saldıracak?" çıkışında bulunan ve alenen devletin altına dinamit koymaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." demişti. İşte Kılıçdaroğlu'nun günah galerisi…
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