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Kemal Kılıçdaroğlu seçim dönemindeki sloganını devam ettirdi

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Giriş: 23.06.2023 16:49
TDP'nin CHP'ye katılması sonrası açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim döneminde sıkça tekrar ettiği 'Birleşe birleşe kazanacağız' sloganını bir kez daha tekrarladı.
Kılıçdaroğlu birleşme sloganını devam ettirdi
Kılıçdaroğlu birleşme sloganını devam ettirdi
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