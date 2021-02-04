Kemal Kılıçdaroğlu polis aracına saldıranları savundu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. İki lider görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının gündem maddelerinden biri de Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan olaylardı. Kılıçdaroğlu, polis araçlarına saldıran eylemcileri savundu.