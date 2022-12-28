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Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener görüşmesinde neler yaşandı? Çıkışta neden görüntü vermediler?

A Haber
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Giriş: 28.12.2022 10:22
CHP ve İYİ Parti arasında gerginlik sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener bir araya geldi. İki saat süren görüşmede neler yaşandı? Krizin ardından ilk görüşmede hangi başlıklar gündeme geldi? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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