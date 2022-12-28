Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener görüşmesinde neler yaşandı? Çıkışta neden görüntü vermediler?

CHP ve İYİ Parti arasında gerginlik sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener bir araya geldi. İki saat süren görüşmede neler yaşandı? Krizin ardından ilk görüşmede hangi başlıklar gündeme geldi? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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