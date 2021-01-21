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Kemal Kılıçdaroğlu mektup sorusuna sinirlendi
CHP'de bir yanda taciz ve rüşvet bir yanda ise parti içi bölünme gündemde. Hal böyle olunca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sinirleri de biraz gergin. Öyle ki bazı milletvekillerinin kendisine mektup yazdığı sorusu Kılıçdaroğlu'nu sinirlendirdi CHP'de bir yanda taciz ve rüşvet bir yanda ise parti içi bölünme gündemde. Hal böyle olunca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sinirleri de biraz gergin. Öyle ki bazı milletvekillerinin kendisine mektup yazdığı sorusu Kılıçdaroğlu'nu sinirlendirdi