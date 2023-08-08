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Kemal Kılıçdaroğlu köşeye sıkıştı! Zaman kazanmak için taviz üstüne taviz veriyor! Şimdi de umudu tüzük değişikliği

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Giriş: 08.08.2023 10:06
Seçimlerden bu yana CHP içerisinden yükselen "değişim" ve "istifa" çağrılarına adeta kulak tıkayarak koltuğu bırakmamak için direnen Kemal Kılıçdaroğlu, zaman kazanmak için de taviz üstüne taviz veriyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan parti örgütlerine varana kadar her kesime sus payı dağıtmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de "heyecan verici tüzük değişikliği" vaadini ortaya attı.
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