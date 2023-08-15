Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan kalkmadı Ekrem İmamoğlu havlu attı! 'Değişim'de geri vites! İBB için 'adayım' diyemeden yola çıkıyor

Seçimlerde yaşanan büyük hezimetin ardından şimdi de kurultay gerginliği patlayan CHP'de genel başkanlığa kimin aday olacağı merak edilirken 'değişim' hareketi başlatan ve Zoom üzerinden Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan Ekrem İmamoğlu, "Değişim" çıkışında geri vites yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmamakta direnmesi sonrası havlu atan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'a mühürlüyüm." dedi. İmamoğlu, konuşmasının sonunda 2024'te yapılacak yerel seçimlerde "adayım" diyemeden İstanbul için yola çıkacağını açıkladı.