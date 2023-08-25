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Kemal Kılıçdaroğlu kimlerin üzerini çizecek? CHP’de kimler gidecek kimler kalacak?

A Haber
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Giriş: 25.08.2023 10:26
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hangi büyükşehir belediye başkanı ile yola devam diyecek hangilerinin üzerini çizecek? Parti kulisleri son günlerde oldukça harekletlendi. Kılıçdaroğlu'nun aday listesini şimdiden şekillendirdiği konuşuluyor. İşte ayrıntılar...
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