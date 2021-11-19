19 Kasım 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kemal Kılıçdaroğlu kimden nasıl helallik isteyecek?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme çıkışıyla ne amaçlıyor? Solda 3. ittifak mı kurulacak? CHP, HDP ile ittifak yapıyor algısından kurtulmaya mı çalışıyor? Dövizde anormal yükselişin anlamı ne? Dolar ve Euro’da normal olmayan yükselişin arkasında ne var? Merkez Bankası’nın faiz kararına piyasanın tepkisi normal mi? TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Arel Üniversitesie Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican, gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.