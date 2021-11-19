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Kemal Kılıçdaroğlu kimden nasıl helallik isteyecek?

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Giriş: 19.11.2021 14:25
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme çıkışıyla ne amaçlıyor? Solda 3. ittifak mı kurulacak? CHP, HDP ile ittifak yapıyor algısından kurtulmaya mı çalışıyor? Dövizde anormal yükselişin anlamı ne? Dolar ve Euro’da normal olmayan yükselişin arkasında ne var? Merkez Bankası’nın faiz kararına piyasanın tepkisi normal mi? TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Arel Üniversitesie Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican, gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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