Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Fatih Portakal: Ben öğrendim siz de öğrenin...

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? MYK hakkındaki kulis bilgilerini anlatan Fatih Portakal, "Perşembe günü MYK’dan hiç bir şey çıkmayacak. Ben öğrendim, siz de öğrenin; Kemal Kılıçdaroğlu görevinde kalıyor." ifadelerini kullandı.

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