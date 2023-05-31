31 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Fatih Portakal: Ben öğrendim siz de öğrenin...

Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Fatih Portakal: Ben öğrendim siz de öğrenin...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.05.2023 12:30
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? MYK hakkındaki kulis bilgilerini anlatan Fatih Portakal, "Perşembe günü MYK’dan hiç bir şey çıkmayacak. Ben öğrendim, siz de öğrenin; Kemal Kılıçdaroğlu görevinde kalıyor." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’ın ilk 3 hedefi
Başkan Erdoğan’ın ilk 3 hedefi
Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?
Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?
Kabine’de kimler olacak?
Kabine'de kimler olacak?
Muhalefette lider krizi! Kaos yükleniyor...
Muhalefette lider krizi! Kaos yükleniyor...
TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı!
TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı!
CHP’li belediyeye fatura isyanı!
CHP’li belediyeye fatura isyanı!
Son gün! Kaç kişi başvuru yaptı?
Son gün! Kaç kişi başvuru yaptı?
Seçim sonuçları HDP’yi karıştırdı!
Seçim sonuçları HDP’yi karıştırdı!
Meteoroloji’den ’sarı’ kodlu uyarı!
Meteoroloji'den 'sarı' kodlu uyarı!
İYİ Parti faturayı Kılıçdaroğlu’na kesti!
İYİ Parti faturayı Kılıçdaroğlu’na kesti!
Bolu Belediyesi önüne çimento bıraktılar!
Bolu Belediyesi önüne çimento bıraktılar!
Kabine bugün toplanıyor!
Kabine bugün toplanıyor!
Daha Fazla Video Göster