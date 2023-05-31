Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? CHP'de kimler odasını topluyor? "Büyük hesaplaşma" mı başlıyor?

Siyasette yeni dönemin kodları neler? CHP'de kurultay çağrıları karşılık bulacak mı? Partide kimler görevden alınacak, kimler istifa edecek? 28 Mayıs yenilgisi sonrası muhalefette neler bekleniyor? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve AK Parti Malatya Milletvekili Doç. Dr. Abdurrahman Babacan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yiğitel, "Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmiyor. En azından yerel seçimler bitene kadar durmak istiyor." dedi.

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