Kemal Kılıçdaroğlu – HDP yakın ilişkisi! PKK’nın CHP’ye çizdiği yol haritası

HDP talepleriyle birlikte 'koalisyon' masasına oturdu. Muhalefette ise oy uğruna kırmızı çizgiler unutulmuş durumda. Peki PKK ve HDP neden Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor? Detaylar haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN