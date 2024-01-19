Kemal Kılıçdaroğlu gidişattan rahatsız! CHP’de aday belirleme tartışması sürüyor

CHP'de aday belirleme krizi her geçen gün derinleşirken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gidişattan rahatsız olduğu öğrenildi. Eski ana muhalefet liderinin yakın çevresine adayların Kurultay hesabı yapılarak arkadaşlık ilişkilerine göre belirlendiğini bu durumun partiye zarar verdiğini söylediği ifade edildi.

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