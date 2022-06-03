03 Haziran 2022, Cuma
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Kemal Kılıçdaroğlu gaflarına bir yenisini daha ekledi! Konya zengin bir ülkedir
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar ve Çiftçi Buluşması programı için Konya'da gitti. Açıklamalarındaki gaflarıyla dikkat çeken CHP'li Kılıçdaroğlu, skandallarına bir yenisini daha ekledi.