17 Ocak 2023, Salı
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Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kariyerini mi bitirecek? CHP'li Gazeteci Enver Aysever'den kulisleri sallayan iddia
Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "yenilen" İmamoğlu'nun siyasi kariyeri tehlikede mi? CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever, yayınında kulisleri sallayan bir iddiayı gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu'nun "çok kinci" biri olduğunu ifade eden Aysever, CHP'de kendisine saygısızca tutum takınan belediye başkanlarının hepsini tek tek tarihin çöplüğüne attığını iddia etti. Aysever'in açıklamalarının devamında bizzat Kılıçdaroğlu taradından İmamoğlu'nun siyasi kariyerini zamanı gelince bitireceğini ima etti.