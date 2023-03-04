Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde

Meral Akşener masadan kalkmasıyla, 6'lı koalisyon resmen dağıldı. Dün Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında olağanüstü toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu bugün de bir araya geliyor. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu o noktadan detayları aktardı.

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