17 Ocak 2024, Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu “Ben Kemal geliyorum” mu dedi? İşaret fişeği mi?
CHP'de yerel seçim sonrası olağanüstü kurultay hesapları yapılırken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın" paylaşımı dikkati çekti. Milletvekilleri eski liderlerine destek mesajları gönderdi. Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ''yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızla değiştirmedik, değiştirmeyiz.'' diyerek kurultayda Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in safına geçen isimlere üstü kapalı göndermede bulundu.