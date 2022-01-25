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Kemal Kılıçdaroğlu “belediyelerimiz destan yazıyor” demişti! CHP’nin “tıkır tıkır” algısı çöktü

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Giriş: 25.01.2022 14:24
Güncelleme:25.01.2022 14:24
CHP yönetimi geçtiğimiz yıl sosyal medyada imaj çalışması başlatmış, Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelere övgüler dizdiği konuşmalarının yer aldığı kısa videolarda ''belediyelerimiz çalışıyor'' mesajı verilmeye çalışılmıştı. İşte o algı çalışması İstanbul'daki kar esaretinin ardından yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar çözüm yerine algı peşine düşen belediye yönetimine isyan etti.
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