25 Ocak 2022, Salı
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Kemal Kılıçdaroğlu “belediyelerimiz destan yazıyor” demişti! CHP’nin “tıkır tıkır” algısı çöktü
CHP yönetimi geçtiğimiz yıl sosyal medyada imaj çalışması başlatmış, Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelere övgüler dizdiği konuşmalarının yer aldığı kısa videolarda ''belediyelerimiz çalışıyor'' mesajı verilmeye çalışılmıştı. İşte o algı çalışması İstanbul'daki kar esaretinin ardından yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar çözüm yerine algı peşine düşen belediye yönetimine isyan etti.