Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti seçmenini ağır sözlerle itham etti: Oy veriyorsanız günah işliyorsunuz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplatısında kendisine ayrılan kürsüyü, vatandaşa ağır ihtamlarda bulunmak için kullanıyor. 'İnadına muhalafet' anlayışıyla Başkan Erdoğan liderliğinde ülkeye değer olarak katılan tüm kazanımları hazmedemeyen Kılıçdaroğlu, halkı da hedef tahtasına koymaktan hiç çekinmiyor. CHP liderinin bugün Meclis'te AK Parti'ye oy veren vatandaşları itham ettiği sözler yenilir yutulur türden değil. İşte Kılıçdaroğlu'nun bugün ve geçmişte kendi vatandaşına sırf AK Parti'ye oy veriyor diye söylediği skandal sözler.