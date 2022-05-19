Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? 6’lı masada adaylık konuşuldu mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İsminin altılı masaya gelmediğini dile getiren ana muhalefet lideri, adayın seçim kararının alınmasının ardından açıklanacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, partisinin dayanışma yemeğinde ise "Tek ses" çağrısı yaptı, "Birbirimizi eleştirmekten vazgeçmek zorundayız" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN