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Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? 6’lı masada adaylık konuşuldu mu?

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Giriş: 19.05.2022 13:39
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İsminin altılı masaya gelmediğini dile getiren ana muhalefet lideri, adayın seçim kararının alınmasının ardından açıklanacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, partisinin dayanışma yemeğinde ise "Tek ses" çağrısı yaptı, "Birbirimizi eleştirmekten vazgeçmek zorundayız" dedi.
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