Kemal Kılıçdaroğlu aday mı? Özel’e karşı İmamoğlu-Kılıçdaroğlu ittifakı mı?

CHP'de olağanüstü kurultay için geri sayım başladı. Gözler, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi. Adaylık konusunda konuşan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir zaman 'Ben adayım' ya da 'Genel başkanlığa talibim' demedim. Kurultayda kim seçilirse, doğrusu o olur." ifadelerini kullandı. Kulislerde ise bazı delegelerin Kılıçdaroğlu’nu aday göstereceği konuşuluyor.

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