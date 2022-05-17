17 Mayıs 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kemal Kılıçdaroğlu adalet sistemi ve milletle köprüleri attı! Suça bulaşmış Kaftancıoğlu için devlete kendince meydan okumaya çalıştı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İl Başkanı Canan Kaftacıoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından dolayı aldığı 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasından sonra adalet sistemi ve milletle köprüleri attı. Kaftancıoğlu'nun kesinleşmiş cezasına rağmen il başkanını korumaya devam eden Kılıçdaroğlu bununla da yetinmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun cezasını onayan Yargıtay'ı tanımadığını milletin meclisinde haykırarak büyük bir skandala imza attı.