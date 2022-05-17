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Kemal Kılıçdaroğlu adalet sistemi ve milletle köprüleri attı! Suça bulaşmış Kaftancıoğlu için devlete kendince meydan okumaya çalıştı

AA
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Giriş: 17.05.2022 17:05
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İl Başkanı Canan Kaftacıoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından dolayı aldığı 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasından sonra adalet sistemi ve milletle köprüleri attı. Kaftancıoğlu'nun kesinleşmiş cezasına rağmen il başkanını korumaya devam eden Kılıçdaroğlu bununla da yetinmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun cezasını onayan Yargıtay'ı tanımadığını milletin meclisinde haykırarak büyük bir skandala imza attı.
Kılıçdaroğlu adalet sistemi ve milletle köprüleri attı
Kılıçdaroğlu adalet sistemi ve milletle köprüleri attı
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