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Kelime-i Tevhid bayrağına saldırı olayı | Provokasyona alkış tutan Fatih Altaylı hakkında yurt dışına çıkış yasağı

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Giriş: 05.01.2024 12:55
İstanbul'da yüz binlerin katıldığı "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" mitingi sonrası evine dönen İsmail Aydemir’e yumruklu saldırıda bulunan ahlaksız gence destek veren Fatih Altaylı, 'Eline Sağlık' paylaşımı yapmıştı. Paylaşım ardına Fatih Altaylı hakkında re’sen soruşturma başlatıldı. Sabah saatlerinde adliyeye gelen Altaylı, şüpheli olarak savcılığa ifade verdi. İfadesi sonrası Altaylı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı talep edildi.
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