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Keipa zirvesinde bayraklı protesto girişimi! TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ekrayna heyetinin protesto girişimine müdahale

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Giriş: 04.05.2023 16:22
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Keipa zirvesinde Ukrayna heyetinin, Rus heyetine yönelik bayraklı protesto girişimine müdahale etti.
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Keipa zirvesinde bayraklı protesto girişimi!
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