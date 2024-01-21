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Kediyi kurtarmak için trafiği durdurdu! İşte o anlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2024 15:49
İstanbul Fatih'te Unkapanı Köprüsü’nde bir kadın refüjde kalan bir kediyi kurtarmak için trafiği durdurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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