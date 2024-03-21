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Keçiören adayı kendisine oy veremeyecek! Adres değiştirmeyen CHP Keçiören adayı Mamak'ta oy kullanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 11:15
CHP Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özaslan, 31 Mart 2024 seçimlerinde kendisine oy veremeyecek. Özaslan Mamak'ta ikamet ediyor. Dolayısıyla adres değişikliği bildirmediği için Mamak'a oy kullanabilecek. Bir başka deyişle Keçiören'de oy isteyen Mesut Özaslan kendisine oy veremeyecek.
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