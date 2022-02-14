14 Şubat 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor?
Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde bire düştü. Peki, düzenleme market fiyatlarına ne zaman yansıyacak? Hangi gıdada ne kadarlık indirim olması gerekiyor? Ayrıntıları Ankara’dan A Haber muhabiri Murat Sekban ve İstanbul’dan A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer canlı yayında aktardı.