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KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2022 11:59
Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde bire düştü. Peki, düzenleme market fiyatlarına ne zaman yansıyacak? Hangi gıdada ne kadarlık indirim olması gerekiyor? Ayrıntıları Ankara’dan A Haber muhabiri Murat Sekban ve İstanbul’dan A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer canlı yayında aktardı.
KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor?
KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor?
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