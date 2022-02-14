KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor?

Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde bire düştü. Peki, düzenleme market fiyatlarına ne zaman yansıyacak? Hangi gıdada ne kadarlık indirim olması gerekiyor? Ayrıntıları Ankara’dan A Haber muhabiri Murat Sekban ve İstanbul’dan A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer canlı yayında aktardı.