Kazdağları'nda orman yangını | Havadan müdahale devam ediyor!

Balıkesir Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını gece boyu devam etti. Akşam saatlerinde ara verilen havadan müdahale günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. İşte Kazdağı Milli Parkı'ndaki yangınla ilgili son dakika gelişmeleri...

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