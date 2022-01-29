Kazazedelerin zararını İBB karşılayacak mı? Mağdur olanların dava açma hakkı var mı?

Ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışı muhteşem manzaralar sunarken, İstanbul gibi nüfusu fazla olan kentlerde trafik çilesine neden oldu. Büyükşehir belediyelerinin tedbirsizliği kapanan yollara ve trafik kazalarına sebebiyet verdi. Peki vatandaş, ihmal nedeniyle kaza yaptığında büyükşehir belediyesinden zararını tazmin edebiliyor mu? Bunun hukuki karşılığı ne?

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