Kazaya aşırı hız mı neden oldu? Olay yeri inceleme raporundaki hız limiti detayı facianın kanıtı

Sakarya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kaza ile ilgili soruşturma sürüyor, 3 kişinin tutuklandığı kazaya ilişkin savcılık raporu da tamamlandı. Raporda dikkat çeken hız limiti detayı var. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.

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