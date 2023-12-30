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Kazaya aşırı hız mı neden oldu? Olay yeri inceleme raporundaki hız limiti detayı facianın kanıtı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 15:34
Sakarya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kaza ile ilgili soruşturma sürüyor, 3 kişinin tutuklandığı kazaya ilişkin savcılık raporu da tamamlandı. Raporda dikkat çeken hız limiti detayı var. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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