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Kazanan Erdoğan kazanan Türkiye! İşte Başkan Erdoğan'ı zafere taşıyan iller

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Giriş: 29.05.2023 11:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde yüzde 52.16 oy ile Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir fark atarak yeniden Cumhurbaşkanı oldu. İşte Başkan Erdoğan'ı zafere taşıyan iller...
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