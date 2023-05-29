Kazanan Erdoğan kazanan Türkiye! İşte Başkan Erdoğan'ı zafere taşıyan iller

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde yüzde 52.16 oy ile Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir fark atarak yeniden Cumhurbaşkanı oldu. İşte Başkan Erdoğan'ı zafere taşıyan iller...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN