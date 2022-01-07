07 Ocak 2022, Cuma
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Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly konuştu: Prostestocuların talepleri uç noktaya ulaştı
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ülkesinde devam eden protestolarla ilgili konuştu. Protestoların başta basit taleplerle barışçıl şekilde başladığını belirten Abzal Saparbekuly, dış unsurların katkısıyla olayların büyüdüğüne dikkati çekti.