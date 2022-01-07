07 Ocak 2022, Cuma
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Kazakistan için olağanüstü toplantı | Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplanıyor
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları olağanüstü toplanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kazakistanlı mevkidaş ile telefonda görüştü. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.