08 Ocak 2022, Cumartesi
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Kazakistan için diplomasi adımı | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüştü
Türkiye de Kazakistan için diplomasi trafiği yürütüyor. Öte yandan Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan için 11 Ocak'ta toplanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.