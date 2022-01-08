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Kazakistan için diplomasi adımı | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2022 11:18
Türkiye de Kazakistan için diplomasi trafiği yürütüyor. Öte yandan Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan için 11 Ocak'ta toplanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.
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