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Kayseri'den acı haber! Polis memuru Murat Akpınar şehit oldu

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Giriş: 17.09.2023 11:27
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki kıraathane baskınında pompalı tüfekle vurulan polis memuru Murat Akpınar'dan acı haber geldi. 34 günlük yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.
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