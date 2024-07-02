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Kayseri’deki provokasyona 474 gözaltı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 02.07.2024 13:40
Son dakika haberleri… İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kayseri'deki olaylar sonrası provokatif eylemlerde 474 kişinin gözaltına alındığını, bunların 285'inin çeşitli suçlardan adli kaydı olduğunu bildirdi.
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